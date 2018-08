"Leonardo da Vinci schilderde zijn duurste meesterwerk niet helemaal zelf" IVI

Het legendarische schilderij "Salvator Mundi" (Verlosser van de wereld) is mogelijk niet volledig door Leonardo da Vinci geschilderd. Dat beweert althans een academicus van de Universiteit van Oxford. Volgens Matthew Landrus was het da Vinci's assistent die het meeste werk heeft gedaan aan het duurste schilderij ter wereld.

Kunsthistoricus en da Vinci- kenner Matthew Landrus zegt dat slechts 20 à 30% van "Salvator Mundi" geschilderd is door de meester zelf. Op het olieverfschilderij is Jezus afgebeeld met opgeheven rechterhand en een kristallen bol in zijn linkerhand.

Bernardino Luini

Da Vinci zou de aanzet hebben gegeven en voor de afwerking hebben gezorgd, maar alles daar tussen zou geschilderd zijn door Bernardino Luini. “Het is een Leonardo- schilderij, maar dan met de hulp van de assistenten is zijn atelier”, zegt Landrus in een interview met CNN. “De hulp van Luini is naar mijn mening zichtbaar in dit schilderij. Zijn andere werken komen het dichtst bij “Salvator Mundi” als je ze met elkaar vergelijkt.”

Landrus heeft hoge resolutie- scans van “Salvator Mundi” onderzocht en naar eigen zeggen daaruit kunnen concluderen dat Luini’s hand duidelijk zichtbaar is in delen van Jezus’ gewaad en riem. De kunsthistoricus is er wel van overtuigd dat da Vinci het kunstwerk heeft afgewerkt en de laatste hand heeft gelegd aan het gezicht en de handen van Jezus, en de sfeer van het schilderij.

Duurste kunstwerk ooit

Volgens Landrus was het in die tijd - “Salvator Mundi” is geschilderd rond 1500 - niet ongewoon dat er werd samengewerkt aan een kunstwerk. “Het was toen de traditie om hulp te krijgen van anderen in het atelier”, verklaart hij aan CNN. Landrus heeft zijn bevindingen neergeschreven in zijn boek “Leonardo da Vinci”, dat volgende maand in een geüpdatete versie uitkomt.

“Salvator Mundi” is waarschijnlijk geschilderd voor de Franse koning Lodewijk XII. In 1958 werd het kunstwerk afgedaan als een kopie en werd het verkocht voor amper 54 euro. Het is nadien in de handen gekomen van een groep kunstverzamelaars die het werk hebben gerestaureerd. In 2011 werd het schilderij uiteindelijk toegeschreven aan da Vinci, na meer dan zes jaar onderzoek. In 2017 is het schilderij verkocht voor bijna 425 miljoen euro. Het is daarmee het duurste kunstwerk ter wereld. Het is waarschijnlijk gekocht door een Saoedische prins voor het departement van Cultuur en Toerisme van Abu Dhabi, al is dat nooit bevestigd. "Salvator Mundi" zal in september worden tentoongesteld in het Louvre Abu Dhabi.