‘Game Of Thrones’-schrijver George R.R. Martin is blij dat serie voorbij is MVO

19 augustus 2019

09u53 0 Literatuur ‘Game Of Thrones’-bedenker George R.R. Martin (70) is blij dat de serie gebaseerd op zijn boeken is afgelopen. Het was naar eigen zeggen slecht voor zijn inspiratie. Martin zélf heeft het verhaal immers nooit afgemaakt, en is nog altijd bezig aan zijn zesde boek.

“De serie was niet echt goed voor mijn schrijfproces”, bekent hij. Na een tijdje stak de HBO-reeks ‘Game Of Thrones’ de gelijknamige boeken voorbij, en bedachten de scenarioschrijvers een eigen einde voor de reeks - eentje dat trouwens héél negatief werd ontvangen door hun kijkers. “Het einde van de reeks was een bevrijding voor mij”, zegt Martin. “De reacties op het einde van de show zullen in ieder geval geen invloed hebben op wat ik ga schrijven in mijn volgende boeken. Je kan niet iedereen gelukkig maken, dus ik wil er vooral zelf gelukkig mee zijn. Ik blijf bij mijn originele plan.” Maar dat plan wijkt volgens hem wel wat af van het einde dat we voorlopig al te zien hebben gekregen.

Martin wil nog twee boeken schrijven om zijn zevendelige reeks compleet te maken: ‘The Winds Of Winter’ and ‘A Dream Of Spring’. Het eerste boek, ‘A Game Of Thrones’, kwam uit in 1996 en werd in 2011 door HBO herwerkt voor het kleine scherm. Vanwege zijn leeftijd vrezen fans soms luidop dat Martin zijn populaire boekenreeks nooit zal afmaken. Hij doet ondertussen al acht jaar over zijn zesde installatie.

Bovendien is hij zijn wilde haren kwijt, zegt hij. “Ik wil écht niet meer naar al die feestjes gaan, waar honderden fans een selfie met me wilden nemen. Vroeger vond ik dat allemaal leuk, maar vandaag voelt het aan als werk.” En ook de bekendheid valt hem tegenwoordig tegen. “Ik kan zelfs niet meer gewoon naar een boekenwinkel gaan. Dat was vroeger mijn favoriete bezigheid. Wat door nieuwe boeken bladeren, romans kopen waar ik voordien nog nooit van gehoord had en dan beginnen lezen... Als ik nu naar een boekenwinkel ga, word ik binnen tien minuten herkend en vormt er zich een menigte rond mij. Je wint veel, maar je verliest ook dingen.”