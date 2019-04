“Eeuw van de vrouw”: Alexander De Croo lanceert boek in de VS IB

11 april 2019

04u41

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) staat nu ook in de VS als feminist bekend. De Engelstalige uitgave van zijn boek 'De Eeuw van de Vrouw. Hoe Feminisme ook Mannen Bevrijdt' werd vandaag officieel in de VS gelanceerd.

De officiële lancering vond plaats in Washington, aan de Washington College of Law van de American University. Dat is niet toevallig gekozen. De rechtenfaculteit werd er 123 jaar geleden opgericht, door en voor vrouwen. Aan andere universiteiten werd hen de rechtenstudie verboden.

lees verder onder de tweet:

“This is what a feminist look like” thank you all for a wonderful conference! #womenleadership #genderequality @alexanderdecroo @HeidiatIWPR @HannaBirnaWPL @AmericanU @IWPResearch @BelgiumintheUSA @LawGovAUWCL @AUWCL pic.twitter.com/cqdb1BbVtz Federiga Bindi(@ Fedbindi) link

Quota's verdedigbaar

In zijn boek - in het Engels vertaald als 'The Age of Women. Why Feminism also Liberates Men' - houdt De Croo een pleidooi voor meer vrouwen in leidinggevende functies. In de strijd om meer gendergelijkheid zijn quota's daarbij "verdedigbaar", aldus De Croo tijdens een paneldiscussie naar aanleiding van de lancering van zijn werk. Quota's zijn een "shortcut" voor snellere gendergelijkheid, aldus de vicepremier. "De praktijk van mannen die mannen selecteren moet worden doorbroken."

De Croo is in Washington voor de lentevergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Op die 'spring meetings' bespreken de ministers van Financiën en voorzitters van centrale banken de toestand van de wereldeconomie.