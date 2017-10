"Closer to Van Eyck" toont "Lam Gods" zoals u het nog nooit zag ISW

Bron: Belga 0 Lam Gods Kunst & Literatuur De Getty Foundation en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) hebben maandag de vernieuwde website "Closer to Van Eyck" voorgesteld. Het gaat om een update van de site over het wereldberoemde schilderij "Het Lam Gods" van Jan en Hubert Van Eyck met nieuwe beelden van het kunstwerk tijdens verschillende stadia van de restauratiebehandeling en de mogelijkheid om simultaan meerdere afbeeldingen van het schilderij te vergelijken.

Het Lam Godsveelluik van Hubert en Jan van Eyck uit 1432 in de Sint-Baafskathedraal in Gent is een zeer complex veelluik samengesteld uit afzonderlijke eiken panelen. Het werk wordt sinds 2010 gerestaureerd.

"De Getty Foundation is zeer tevreden met haar steun van het onderzoek dat heeft geleid tot de huidige restauratie van het Lam Gods", zegt Deborah Marrow, directeur van de Getty Foundation. "De nieuwe documentatie die nu beschikbaar is op Closer to Van Eyck brengt ons nog dichter bij het genie van de kunstenaars, een ware streling voor het oog en een grote inspiratie voor verder onderzoek."

Scherpere beelden

Elke stap van het conservatieproces werd nauwgezet in beeld gebracht aan de hand van state-of-the-art fotografische en wetenschappelijke documentatie. Dankzij de cel beeldvorming van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium kan het veelluik nu online worden bekeken in zichtbaar licht, infrarood, infrarood reflectografie en radiografie, met beelden die scherper en hoger in resolutie zijn dan ooit.

Bezoekers van de website hebben nu ook toegang tot een tijdslijn met sleutelmomenten in het conservatieproces, en kunnen simultaan beelden van voor, tijdens en na de behandeling bekijken. De zoomfunctie werd nog verbeterd en brengt je tot op microscopisch niveau, en dat in 100 miljard pixels.