'Ceci n'est pas une pipe' komt even terug naar België 13u13

Bron: Belga 0 rv Kunst & Literatuur De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) halen het schilderij van surrealist René Magritte 'La trahison des images', beter bekend vanwege de tekst 'Ceci n'est pas une pipe', naar België voor de expo 'Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst'. Het kunstwerk is dan voor het eerst sinds 1971 weer in ons land te zien.

De tentoonstelling loopt van 13 oktober 2017 tot 18 februari 2018. Het is de afsluiter van het Magrittejaar bij de KMSK."Ceci n'est pas une pipe" van surrealist René Magritte voor het eerst sinds 1971 terug naar België voor de expo "Magritte, Broodthaers en de hedendaagse kunst". De tentoonstelling loopt van 13 oktober 2017 tot 18 februari 2018. Het is de afsluiter van het Magrittejaar bij de KMSK.

Lees ook Nog nooit eerder geveilde Magritte onder de hamer

De tentoonstelling is opgebouwd als een tegendraadse retrospectieve van het werk van Magritte. Het parcours begint met het laatste werk dat de Belgische surrealist afwerkte en eindigt bij de werken uit zijn beginperiode. Maar tegelijk toont het ook de invloed die Magritte had en vandaag, 50 jaar na zijn dood, nog altijd heeft op de hedendaagse kunst.

De expositie toont meer dan 150 werken schilderijen, tekeningen, foto's en films van Magritte en hun interpretaties door hedendaagse kunstenaars zoals Marcel Broodthaers of Andy Warhol. Het is bovendien Broodthaers die de artistieke verwantschap met Magritte het best belichaamt door zowel het statuut van het object als dat van de taal in vraag te stellen.

De tentoonstelling is er ook eentje op maat van museumbezoekers met een handicap, want speciaal voor de gelegenheid staan er vier tactiele stations met brailleschrift in de zalen. Voor de slechthorende bezoeker is er ook een inleiding in gebarentaal. Tijdens 'Magritte, Broodthaers en de hedendaagse kunst' zullen de KMSK en het Magrittemuseum uitzonderlijk 7 dagen op 7 open zijn.



Het olieverfschilderij 'Ceci n'est pas une pipe' hoort tot de collectie van het Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles.