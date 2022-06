Kritiek op Jennifer Aniston om opmerkingen over Paris Hilton en Monica Lewinsky

CelebritiesEnkele uitspraken die Jennifer Aniston (53) deed in een interview met ‘Variety’ zijn bij de lezers in het verkeerde keelgat geschoten. De actrice noemde onder meer Paris Hilton (41) en Monica Lewinsky (48) “mensen die beroemd zijn geworden door niets te doen.”

Jennifer Aniston ging voor de ‘Actors on Actors’-reeks van het magazine ‘Variety’ in gesprek met acteur Sebastian Stan. De twee hadden het onder meer over diens recente reeks ‘Pam & Tommy’, over het uitlekken van de sekstape van Tommy Lee en Pamela Anderson. De acteur vertolkt daarin de rol van muzikant Tommy Lee en vertelde hoe hij tijdens z'n jeugd in Roemenië wel naar ‘Baywatch’ keek, maar amper besefte wat er écht gebeurd was met de sekstape.

“Dat was net in de periode waarin het internet een nieuwe cultuur creëerde rond beroemd worden”, antwoordde Jennifer Aniston daarop. “Waarbij mensen beroemd worden door eigenlijk niets te doen, zoals Paris Hilton en Monica Lewinsky. Ik heb mezelf altijd gelukkig geprijsd dat we van de industrie hebben kunnen proeven voor het werd wat het nu is. Het is anders: meer streamingdiensten, meer mensen. Je bent beroemd van TikTok. Je bent beroemd van YouTube. Je bent beroemd van Instagram. Het is bijna alsof ons werk als acteurs nu verwatert.”

De uitspraken van de ‘Friends’-actrice stootten heel wat lezers tegen de borst. “Dit lijkt een erg geprivilegieerd perspectief”, klinkt het op Twitter. “Er zijn nu meer kansen dan ooit voor talenten om te groeien. Het is niet meer altijd aan een grote producent om de keuze te maken, gebaseerd op de manier waarop je eruit ziet. We hebben nog ver te gaan wat betreft diversiteit, maar meer kansen voor acteurs is iets goeds.” Bovendien zou Aniston haar succes als actrice te danken hebben aan haar ouders, die allebei acteurs zijn, klinkt het. Al vinden ook heel wat fans dat Aniston overschot van gelijk heeft. “Er zijn tegenwoordig te veel mensen die bekend zijn om niets te doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: