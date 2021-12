Kristel Verbeke vertelt over eigen ervaring met armoede: “Kerstmis vierden we niet echt, al aten we wel fondue”

Kristel Verbeke zet zich al jaren actief in voor kinderen in armoede. “Ik steek daar wel veel tijd in, maar het is met veel liefde en het is zo nodig”, vertelt ze bij Rani en Raf. “Als je je stem kan gebruiken om misschien een klein verschil te maken, dan moet ik dat gewoon doen.” En het is nodig, want 1 op 5 kinderen leeft in armoede. “Weet je wat erg is, die cijfers zeggen soms niets meer. Dan heb je echt de verhalen van de kinderen zelf nodig om te beseffen: dit is wel echt dichtbij. Er is nog een heel groot taboe, en dat probeer ik te doorbreken. Het is oké om het te vertellen.”

Kristel vertelt dat ze aan een tweede reeks van ‘Zorgen voor Mama’ werkt. “Da’s heel dubbel. Ik ben heel blij dat ik zo'n lange periode naast die mama’s mag staan. En we hebben twee fantastische coaches die met hen aan de slag gaan, en je ziet dat dat toch wel een aantal dingen verandert. Maar het is wel pittig, je leeft heel erg mee.” De presentatrice geeft ook aan dat het moeilijk is om die ervaringen niet mee naar huis te nemen. “Soms denk je echt: ik wil van alles doen, ik wil nooit nog bij iemand op bezoek moeten die in armoede leeft. Het is heel dichtbij, en het kan iedereen overkomen. Dat geeft ook wel angst, vind ik.”

Ze heeft het ook over haar eigen ervaringen met armoede. “Kerstmis vierden wij niet echt. Dat was niet de gewoonte om cadeautjes uit te delen, waarschijnlijk had dat wel te maken met dat dat een financieel extraatje was dat er gewoon niet bij kon. Maar we aten wel fondue!”

Een tijdje geleden ging Kristel Verbeke op stap met koningin Mathilde. “Dat was goed en nodig. We wilden haar vooral opnieuw laten kennismaken met een hele mooie buurtwerking in Brussel, waar ze aan de schoolpoort gaan staan en een brug bouwen tussen de mama’s in armoede en de school. Ze ging echt in dialoog met de ouders en de kinderen en was heel geïnteresseerd”, zegt Kristel. “Het heeft haar wel echt geraakt.”

