Kristel Verbeke koestert de open blik van kinderen: “We luisteren te weinig naar hun mening” MVO

22 oktober 2018

09u17 0 Showbizz Oud-K3-zangeres Kristel Verbeke wil meer aandacht voor de mening van kinderen. Er moet meer waardering komen voor hun open blik, zegt Kristel in De Telegraaf.

“Ik hoor vaak dat mensen denken dat kinderen nog niet kunnen meebeslissen. Daar ben ik het niet mee eens”, vertelt Kristel, die zeventien jaar zong in K3 en na haar vertrek in 2015 de meisjesgroep nog twee jaar als manager begeleidde. “Natuurlijk hebben kinderen niet de kennis die wij hebben; of de rugzak vol ervaring. Maar zij hebben een open blik. En die open blik kan ons echt opnieuw milder stemmen.”

Kristel hoopt “dat als we met elkaar kunnen praten over moeilijke thema’s en elkaar kunnen inspireren, we een heel eind komen”. Daarom schreef de 42-jarige Vlaamse een kinderboek, ‘Alles kids!’, dat het makkelijker moet maken om te praten over onderwerpen als afscheid en scheiding. “Ik vind dat er nog te weinig met de mening van kinderen gebeurt. Ik probeer goede gesprekken te voeren met hen over moeilijke thema’s. Heel veel kinderen hebben mij geïnspireerd met hun geschiedenis. En uiteindelijk is daar dit boek uit ontstaan.”

Ook Kristel vindt het “best moeilijk” om met haar kinderen over problemen te praten. “Mijn dochters zijn twaalf en dertien. Je weet dat ze op een bepaald moment in hun leven met problemen in aanraking komen, maar je weet niet altijd wat zij van een onderwerp vinden. Door met je kinderen echt te praten en te luisteren kom je erachter of de normen en waarden die jij ze probeert mee te geven, ook echt binnensijpelen.”