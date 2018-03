Kristel Verbeke: "Het verlies van mijn zussen vond ik lang heel onrechtvaardig" Christophe D’Huysser

06 maart 2018

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz Jarenlang huppelde ‘de zwarte van K3’ over podia in Vlaanderen en (ver) daarbuiten. Vandaag toont Kristel Verbeke (42) een heel andere kant van zichzelf in het Eén-programma Kinderkopkes. In haar nieuwe leven heeft ze meer tijd voor mooie momenten met haar dochters en echtgenoot Gene, zo vertelt ze in Story Deze week. De grote emoties van Kristel Verbeke.

TROTS

"Een succesverhaal als K3 maak je maar één keer mee"

Kristel Verbeke is aan een volgend hoofdstuk begonnen in haar carrière. In Kinderkopkes duikt ze in de leefwereld van de kleinsten onder ons en luistert ze met een open geest naar wat hen bezighoudt. Het is een logische stap, na haar jaren bij K3 en haar werk aan het Ketnet-programma Generatie K. Toch is dit haar eerste programma voor een ruim, volwassen publiek en ze is zacht uitgedrukt apetrots. ‘Niet alleen omdat de zender is meegegaan in mijn wilde idee dat je met kinderen echt wel iets voor volwassenen kunt maken. Dat vertrouwen voelt heel goed aan. Maar daarnaast ben ik ook heel nauw betrokken geweest bij het programma. Ik heb mee de research gedaan en de vragen en insteken bedacht’, glundert Kristel.

