Kristel Verbeke had het moeilijk bij opnames ‘Zorgen voor Mama’: “Het is soms zo uitzichtloos, maar ik heb helaas geen toverstok”

De wereld is er niet mooier op geworden sinds Kristel Verbeke de eerste reeks van ‘Zorgen voor Mama’ afrondde. “Ik hoop dat de mensen de tweede reeks niet te heftig gaan vinden”, zegt Kristel. “Ik volg deze keer vier mama’s - Lucinda, Erika, Kimberly en Brenda - waardoor ik meer kan focussen. Ik vind dat we er heel hard in geslaagd zijn de binnenkant te laten zien: wat doet dat nu echt met zo’n jonge moeder, altijd in die stress van de armoede leven? Als je iemand van 26 hoort zeggen: ‘Ik weet niet wat dat is, gelukkig zijn’... daar schrok ik zelf ook van, ik kon me dat niet voorstellen.”