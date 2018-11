Kris Wauters heeft een nieuwe tattoo... van de hand van Jef Van Echelpoel TK

24 november 2018

08u53 2 Showbizz Kris Wauters, broer van Koen en lid van Clouseau, heeft een nieuwe tatoeage laten zetten. En daarvoor ging hij niet bij eender wie langs: de tekening werd ontworpen en aangebracht door niemand minder dan Tijs Vanneste, ons beter bekend als Jef Van Echelpoel.

Vanneste deelde het resultaat van zijn werk op de Facebookpagina van zijn tattooshop. “Merci voor het vertrouwen om me mijn goesting te laten doen”, schreef hij erbij. Het kunstwerkje is overigens nog niet af, want Vanneste sloot af met ‘in progress’.