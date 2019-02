Kris Wauters en Dany Verstraeten brengen in ‘30 jaar VTM’ eerbetoon aan hun legendarische Facebookpagina DBJ

Kris Wauters en Dany Verstraeten zorgden voor een van de hoogtepunten in de show rond 30 jaar VTM door met een cabriootje de studio binnen te rijden. De actie was een knipoog naar aanleiding van de immens populaire Facebookpagina 'Elke dag dezelfde foto van Kris & Dany' waarop drie jaar lang elke dag dezelfde foto van Kris en Dany werd getoond.

Enkel de fans van de Facebookpagina ‘Elke dag dezelfde foto van Kris & Dany’ zullen de grap begrepen hebben toen Dany Verstraeten en Kris Wauters in een klein autootje de studio kwamen binnengereden. Ze kwamen er een kandidaat afzetten die meespeelde aan ‘Het Ruth Van Fortuin’, een gelegenheidsquiz die Ruth Beeckmans presenteerde in de show van ‘30 jaar VTM’. Daarmee knipoogden Wauters en Verstraeten naar de cultpagina op Facebook die elke dag dezelfde foto van het duo toonde in een veel te kleine cabrio.

Meer dan dertig duizend fans liketen de pagina, maar sinds afgelopen zomer stopten de oprichters na drie jaar met het updaten van de legendarische pagina. “Toen het stickerboek uitkwam, met allemaal identieke stickers, vond ik dat het summum bereikt was”, zei oprichter Vincent wanneer ze hun pagina stopzetten. “De foto van Kris en Dany straalt alles uit. De twee kunnen verdriet uitstralen, maar ook pure blijdschap, ze kunnen ergens naartoe gaan, maar ook geparkeerd blijven. Er zijn ontelbaar veel verhalen te verzinnen bij die foto.”