Kris Jenner kijkt uit naar (groot) Moederdag Redactie

10 mei 2018

09u37

Bron: BuzzE 0 Showbizz Met de recente komst van drie kleindochters, wordt de aanstaande Moederdag voor Kris Jenner dit jaar extra bijzonder. Haar dochters Kylie en Khloe kregen beiden hun eerste kindje; dochters Stormi en True, waar haar oudste dochter Kim via een draagmoeder haar derde kind kreeg, dochter Chicago. "We hebben drie nieuwe kinderstoelen nodig dit jaar!", zei Kris tegen People Magazine.

"We gaan er een geweldig familiefeest van maken met z'n allen, waarbij we lekker gaan eten, drinken en vooral heel veel lachen. Iedereen heeft er ontzettend veel zin in en onderling wordt er bijna ruzie gemaakt bij wie het feest thuis wordt gegeven. Iedereen wil graag de gastvrouw zijn, wat alleen maar leuk is. Ik ben God dankbaar voor deze drie prachtige baby's. Het wordt niet beter dan dit: omringd te zijn door mijn kinderen en kleinkinderen," aldus Kris.

Ondertussen loopt het 'KarJenner' bedrijf ook nog door en is Kris hard op zoek naar een personal assistent. Via het zakelijke netwerk Bumble Bizz hoopt ze de juiste persoon te vinden. "De meest belangrijke kwaliteiten die ik zoek in een assistent, zijn vriendelijkheid en respect. Het moet iemand zijn die verstand heeft van de on- en offline wereld en een kanjer is op het gebied van internet. Daarbij is de persoon die ik zoek een multitasker, extreem georganiseerd en iemand die zelf initiatieven neemt."