“Kris Jenner eiste dat Kim naar de albumlancering van Kanye ging”

Film ‘Aquaman 2’-producent was nooit van plan om Amber Heard te vervangen

30 juli Na hun vechtscheiding ging het serieus bergaf met de carrière van Johnny Depp (58), maar over zijn ex-vrouw Amber Heard (35) kunnen we niet hetzelfde zeggen. Terwijl Depp zijn plaats in ‘Fantastic Beasts’ moest afstaan aan Mads Mikkelsen (55) is Heard wél nog te zien in ‘Aquaman 2’.