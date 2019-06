Krijgt Spice Girl Mel B eigen talkshow? DBJ

09 juni 2019

15u27

Bron: ANP 0 Showbizz Melanie B (44) krijgt mogelijk haar eigen praatprogramma. Volgens ingewijden wil de Britse zender ITV graag met de Spice Girl om de tafel.

Mel B als presentatrice zou ervoor zorgen dat de talkshow bekende gasten trekt. “Televisiebazen denken dat haar open en benaderbare houding ervoor zorgt dat gasten zich op hun gemak voelen en haar grootste en aanwezige persoonlijkheid is daarnaast leuk om naar te kijken”, aldus een ingewijde in de Daily Mirror.

De interesse van de zender werd gewekt nadat ‘Scary Spice’ in een interview met Piers Morgan openhartig was over een vrijpartij met collega Geri Halliwell. “Ze heeft sinds dat gesprek met Piers Morgen een goede relatie met ITV en ze denken dan ook dat ze goed bij de zender zou passen.”

Na de reünietournee van de Spice Girls, die volgende week zaterdag wordt afgesloten in Londen, gaan Mel B en ITV volgens de bron met elkaar in gesprek. Voor de 44-jarige zangeres zou het niet het eerste uitstapje naar televisie zijn. Zo was ze al te zien in de jury van talentenjachten X Factor en America’s Got Talent.