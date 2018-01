Krijgt Robert Downey Jr. pak rammel van deze basketlegende? TC

15u00 0 anp Showbizz Shaquille O'Neal plant een comeback als acteur. En het liefst van al wil hij met Iron Man in de clinch gaan in een nieuwe 'Avengers'-film.

Dat vertelde de voormalige superster van de LA Lakers aan een Amerikaans weekblad. "Ik hoop mijn acteercarrière ooit weer nieuw leven in te blazen", klonk het. "Ik heb het gevoel dat mijn verhaal in Hollywood nog niet helemaal verteld is." En hij bewijst meteen ambitieus te zijn. "Ik zou echt graag in zo'n 'Avengers'-film meespelen. Ik zou het leuk vinden om Robert Downey Jr. een pak rammel te geven." Shaquille speelde eerder al in enkele films mee. Zo speelde hij een soort geest in de fles in de (geflopte) komedie 'Kazaam', dook hij als zichzelf op in 'Scary Movie 4' en deed hij stemmenwerk in 'The Smurfs 2' en 'The LEGO Movie'. Maar nu wil hij dus meer.

REUTERS Shaquille O'Neal.