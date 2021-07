Krijgt Meghan Markle straks spijt van het Oprah-interview? “Ze heeft al veel mensen buitengesloten”

“Ze had verwacht dat ze het koningshuis zou binnenwandelen, de boel er eens flink door elkaar zou schudden, en dat iedereen dat dan geweldig zou vinden”, aldus Tom Quinn in de Channel 5-documentaire ‘Meghan at 40: The Climb To Power’. “Ze dacht dat ze dingen zou kunnen blijven doen ‘op Meghans manier’. Tegenstand vanuit het koningshuis had ze niet verwacht, dus ze kwam erg bedrogen uit. Ze was er zodanig niet goed van dat ze het interview met Oprah als de enige manier zag om haar verhaal te delen. Het was een snelle wraak, maar als ze erop terugkijkt, denk ik dat ze ooit spijt zal hebben dat ze alle bruggen verbrandt heeft. Haar vader en zus spreekt ze ook al niet meer. Ze heeft veel mensen buitengesloten die normaal gezien een belangrijke rol zouden spelen in haar leven. De kans is groot dat ze mettertijd op die beslissingen zal willen terugkomen, maar gezien de schaal van de schade die ze heeft toegebracht, is het nog maar de vraag of die brokken nog te lijmen vallen.”