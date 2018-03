Krijgt 'Harry Potter' eindelijk echt opvolging? TC

14 maart 2018

Regisseur Kenneth Branagh is begonnen aan de verfilming van 'Artemis Fowl', de succesvolle reeks kinderboeken die vaak met de Potter-romans vergeleken wordt.

Extra spannende factor: Kenneth speelde ooit ook mee in één van de 'Harry Potter'-films. Hij was de zelfingenomen leraar Gilderoy Lockhart (Gladianus Smalhart) in de tweede film, 'The Chamber of Secrets'. Maar nu gaat hij dus als regisseur aan de slag met de 'Artemis Fowl'-boeken van auteur Eoin Colfer. Die vertellen het verhaal van de twaalfjarige meestercrimineel Artemis Fowl. Hij leeft in een wereld die vergelijkbaar is met de onze, maar die ook bevolkt wordt door wezens als dwergen, elfen en centauren. Daar begint hij een queeste om het oude fortuin en de eer van zijn familie terug te winnen. Daarvoor zijn alle middelen goed voor hem, al leert hij gaandeweg ook een belangrijke levensles.

Jonge cast

Net als bij de eerste 'Harry Potter'-film werd een jonge, nog onbekende cast verzameld om de hoofdrollen te vertolken. Zo zal Ferdia Shaw de rol van Artemis spelen. Het wordt zijn eerste, grote acteer-ervaring. Andere jongere acteurs die hun kans krijgen zijn Lara McDonnell en Tamara Smart. Nu nog onbekend, maar wie weet worden ze wel net zo'n grote sterren als Daniel Radcliffe of andere Emma Watsons? Bekendere namen in de eerste 'Artemis Fowl' zijn dame Judi Dench en komiek Josh Gad die we kennen uit 'Pixels' en de tv-reeks 'New Girl'.