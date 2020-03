Krijgt ‘De Mol 2020’ straks een finale met advocaat Bart, dwerg Christian en studente Alina? Mark Coenegracht

29 maart 2020

21u15 0 tv Nog drie afleveringen te gaan en dan zijn de finalisten van ‘De Mol 2020’ bekend. Van de tien deelnemers die in Griekenland begonnen, zijn er intussen vier gesneuveld. Nog drie te gaan. Tijd om een gokje wagen: de volgende weken vallen Jolien, Dorien en Salim af. Bart, Christian en Alina spelen de finale. Christian wint. Bart is de mol 2020.

Het is misschien de tunnelvisie der tunnelvisies, maar langs het Molgedrag van Bart, baas van een advocatenbedrijf en bestuurder van de luchthaven van Charleroi, kan je eigenlijk niet kijken. Geniaal hoe hij zichzelf niet liet verkiezen tot ‘volksvertegenwoordiger’. Als Mol kan je veel beter saboteren als je de spelletjes mag meespelen. Dat viel tegen tijdens de golfproef, maar lukte wel tijdens de eetproef met Dorien en met de skydiveproef.

De man die zich naar eigen zeggen even hard zou dubbelplooien mocht het niet om een geldpot gaan, maar om een pot Artispunten, stuurt en leidt deze Molgroep met sprekend gemak. Hoe hij Dorien in de Griekse eettent belazerde was mooi om zien. Tomaat op het dessert? Te evident! Drankjes? Allemaal in orde! Telefoon onder de tafel die trilt en rinkelt? Niet gehoord! Grote geldbedragen bij de gerechten en de drankjes? Ha, we moeten zoveel mogelijk eten en drinken. Niet dus.

Geen Mol

Uit wat ‘De Mol’-makers ons allemaal lieten zien, kan je ook al gemakkelijkheidshalve besluiten dat de dames Laure en Dorien al zeker niet mollen. Als één van hen dat wel zou zijn, dan waren ze in Athene echt wel vergeten om de boel te saboteren. Niet voor niets dat Bart aan het einde van de aflevering fijntjes meldde dat sommigen denken dat ze in ‘Vlaanderen Vakantieland’ meespelen.

En was Christian de voorbije afleveringen wel verdacht, dan dit keer niet. Bij de muzikale proef in de metro was hij het die Kelly Clarkson en Blue als goede antwoorden naar voor schoof. Wat later was hij de man die zich dubbel plooide bij het touwtje springen. Ook Jolien schrappen we voorlopig als Mol. Zij ging tijdens de golfproef met succes voor moeilijke slagen.

Dit viel ons nog op bij de zeven kandidaten

Alina (20), studente logopedie

Komt nooit echt prominent of veel in beeld. Maar trok de groep wel logisch door het Griekse metronetwerk. Speelde niet echt mee in de onderhandelingsronde met Dorien en Salim, maar hield zich strikt aan de afspraken. Waarom moeilijk, als het logisch en eenvoudig kan? Als je dan zonder pasvragen overleeft, zit je wellicht goed.

Bart (43), advocaat



Indien over vier weken, op zondag 26 april om exact te zijn, zou blijken dat super-advocaat Bart de saboteur van ‘De Mol 2020’ zou zijn, dan zullen we toch lichtjes ontgoocheld zijn. Omdat het gewoon te evident zou zijn. Zoals het misschien ook te evident zou zijn dat hij het spel als ‘gewone’ kandidaat zou winnen. Omdat hij gewoon straffer, intelligenter, sluwer, meer geslepen is dan de overigen. Tenzij diezelfde makers ons perfect op het verkeerde been hebben gezet. En dus geslaagd zullen zijn in hun opzet. En wij met ogen open in onze tunnelvisie hebben geloofd.

Christian (26), consultant



Kwam vooral goed naar voor als gedreven kandidaat voor eindwinst. Liep als het ware op handen en voeten de metrotrappen op, iets wat een mol niet zou doen. Was samen met Bart de enige die de groepsafspraken wilde schenden om pasvragen te krijgen. Werd in snelheid genomen door Bart.

Dorien (27), sauna-uitbaatster



Overleeft opvallend lang in ‘De Mol’. Is ofwel veel sterker dan ze laat blijken, of overleefde de vierde aflevering met dank aan de vier pasvragen die ze ving. Deed in de eetproef niet echt veel moeite om te doorgronden waarom ze daar samen met Bart mocht schranzen.

Jolien (25), bankbediende



Jong, gedreven, overtuigd van het groepsgevoel. Speelt met overtuiging om zoveel mogelijk geld in de groepspot, en straks mogelijk op haar bankrekening te krijgen. Was tijdens de golfproef duidelijk meer bezig met haar zware helm dan het bestuderen van haar medekandidaten. Overleefde evenwel zonder pasvragen.

Laure (46), management assistent



Mooi voorbeeld van een kandidate voor wie, typisch Vlaams, deelnemen belangrijker is dan winnen. Had dus naar eigen zeggen eigenlijk al lang gewonnen. Speelde altijd en overal correct, zonder verborgen agenda’s of met geheime afspraken.

Salim (28), shopmanager bioscoop



Blijft een beetje onopvallend doorheen het spel zweven. Liet zich snel en gemakkelijk uit het groepsgebeuren wegstemmen en koos aan het einde van de aflevering vooral voor eigen zekerheid.

Gesneuveld

Gilles, de horeca-uitbater uit Deurne.

Bruno, de technisch-directeur uit Vosselaar.

Els, lerares uit Tielt

Laure, management assistant uit Duffel

In de pot:

Voor de groep: 16.645 euro

Verloren: 36.950 euro

Kandidaat winnaar

1. Christian

2. Aline

3. Bart

Hoogste Mol-gehalte

1. Bart

2. Christian

3. Aline