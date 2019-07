Krenterige Queen? De koningin zoekt een kok, maar rijk word je er niet van DBJ

17 juli 2019

16u32 4 Royalty Ben jij kok én royalty-fan? Dan is dit jouw lucky day, want Buckingham Palace is op zoek naar een goede kok. Fortuinen mag je echter niet verwachten, want de queen betaalt haar chef het niet al te royale bedrag van 2000 euro bruto per maand.

In de functieomschrijving staat dat de toekomstige chef moet voldoen aan de ‘hoogste standaarden’. Daarnaast moet de kok ook bereid zijn om het land door te reizen om te koken in de verschillende kastelen van de koninklijke familie. Bovendien is kunnen werken in team belangrijk, net als een ‘Hands on’-mentaliteit en een dosis ervaring op het hoogste niveau. Voor dat alles alles stelt de koninklijke familie een jaarsalaris van 22.076,04 pond ter beschikking, dat komt overeen met 24.442 euro, ofwel 2029,25 euro bruto per maand. Geen vetpot dus.

Het is algemeen geweten dat de Queen haar eetgewoontes hoog in het het vaandel draagt, de 93-jarige monarch is een echte zoetekauw. Zo vertelde de voormalige koninklijke chef Darren McGrady ooit dat de koningin nergens heen gaat zonder chocoladekoekjes en dat ze zichzelf iedere dag trakteert op een plakje huis bereide cake. Het gaat zelfs zover dat ze voor een treinreis naar een ander paleis telkens een dessertje meeneemt voor onderweg. Haar favoriete gerecht gaf Elizabeth II nog niet vrij, ze zou schrik hebben het dan vervolgens voorturende voorgeschoteld te krijgen.