Kraak jij de code? Qmusic-stemmen opgesloten in Escape Room tot luisteraars hen helpen bevrijden

06 januari 2020

09u42

Bron: QMUSIC 0 Radio Radiostemmen Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere, Wim Oosterlinck, Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe worden binnen exact een week voor onbepaalde tijd opgesloten in de Q-Escape Room op de Grote Markt in Antwerpen. Van daaruit maken ze elke dag van 06.00 tot 20.00 live radio, tot ze zichzelf kunnen bevrijden door een muzikale code te kraken. Hiervoor hebben ze de hulp van de luisteraars nodig. Kraak jij mee de code?

Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee kijken er strijdvaardig naar uit. “2020 start al meteen enorm spannend. We gaan onze luisteraars hard nodig hebben om zo snel mogelijk uit de Q-Escape Room te geraken”, aldus Sam. “Alle tips zijn welkom, want meer dan één week met Maarten Vancoillie in een ruimte doorbrengen, dat zal écht een heftige uitdaging worden.”

Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee krijgen bij het binnengaan van de Q-Escape Room elk een ultrakort muzikaal fragment te horen, meteen hun muzikale code die ze moeten kraken. Aan hen om met behulp van puzzels en raadsels te achterhalen om welke vijf nummers en welke artiesten het gaat. Heel Vlaanderen kan Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee helpen met het vinden van oplossingen. Dagelijks zijn er twee momenten waarop ze hun antwoord kunnen ingeven in de Q-Escape Room. Pas als iedereen zijn/haar code gekraakt heeft, mogen de vijf radiostemmen naar huis. Tot die tijd leven, eten, slapen en werken ze vanuit de Q-Escape Room.

Iedereen kan hun avontuur live volgen op de Grote Markt in Antwerpen en via alle kanalen van Qmusic. Elke dag nemen Vincent Fierens en Joren Carels het vanaf 20.00 een uurtje over om terug te blikken op de dag van hun collega’s in de Q-Escape Room.