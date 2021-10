Kourtney Kardashian te midden van honderden rode rozen en kaarsen ten huwelijk gevraagd

Koen Wauters gaat opnieuw Dakar rijden en daar hoort deze nieuwe wagen bij

16 oktober Koen Wauters heeft kennis gemaakt met de wagen waarmee hij volgend jaar Dakar gaat rijden. Eigenlijk had hij in 2012 definitief afscheid genomen van de rally. Omdat het te veel beslag legde op zijn privéleven. Maar de kriebels bleven. Toen zijn vriend Pascal Feryn hem voorstelde om opnieuw mee te doen, heeft hij toch weer ja gezegd. “Het is tien jaar later en ik ben dus ook tien jaar ouder. Daar heb ik het meeste schrik van. Ik was er vroeger echt voor gemaakt”, vertelt Koen.