Kourtney Kardashian met honderden rozen én knoert van een ring ten huwelijk gevraagd

Royalty Lady Louise Mountbat­ten-Winds­or is het nieuwe favorietje van de Queen én het volk: “Een vergiftigd geschenk”

13:00 Te midden van een annus horribilis voor de monarchie is er eindelijk een rijzende ster opgestaan binnen het Britse koningshuis. Het gaat om Lady Louise Mountbatten-Windsor, de dochter van prins Edward en zijn vrouw Sophie Rhys-Jones. Zij is niet alleen de favoriete kleindochter van Queen Elizabeth, maar sinds haar verrassende verschijning in een docu over wijlen prins Philip is ze plots ook de lieveling van het volk. Kan deze 17-jarige jongedame de reputatie van het koningshuis redden? En wil ze dat überhaupt wel?