Koud en winderig op het terrein, zon op het podium dankzij Novastar Jolien Boeckx

08 juni 2019

14u06 1 Showbizz Zou het regenen of blijft het droog? Koud en winderig is Werchter Boutique alleszins gestart. Aan Novastar om de festivaldag op gang te trappen. Het volk moest nog toestromen, maar gelukkig wist Joost Zweegers (48) hoe hij de zon op het podium moest toveren.

Zijn grote jongensdroom ging vorige zomer al in vervulling toen hij op het hoofdpodium van Rock Werchter mocht staan, en nu kon hij daar een vervolg aan breien op Werchter Boutique. Geen geschenk om het festival af te trappen om 13 uur ‘s middags, al zeker niet bij temperaturen van amper 15 graden en hevige rukwinden. Maar Joost Zweegers deed het wel. ‘The Best Is Yet To Come’ zong hij in zijn beige kostuum en gelijk had hij. Zijn andere grote hits, waaronder ‘Wrong’, ‘Never Back Down’, ‘Mars Needs Woman’ en ‘When The Lights Go Down On The Broken Hearted’ zorgden voor de zon op het podium. Zweegers smeet zich vol overgave en stond al snel in het zweet. De festivalbezoekers, die nog voor zijn optreden warm ingeduffeld - zelfs in bontjes, met handschoenen en muts - langzaamaan toestroomden, konden al snel een paar laagjes uitzwieren. De toon van Werchter Boutique is gezet.

Op naar Arsenal, The Pretenders, Triggerfinger, Snow Patrol en headliner van Werchter Boutique: Fleetwood Mac.