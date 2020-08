Kortrijk past voor finale van 'De warmste week' MC

25 augustus 2020

06u22 0 Showbizz Er komt dit jaar geen finaleweek van de VRT-goeddoelactie 'De warmste week' vanuit Kortrijk. Vorig jaar ontving de West-Vlaamse stad de radio- en tv-ploegen om vanop het Nelson Mandelaplein naar een apotheose toe te werken. Maar in tijden van corona organiseert de stad een "alternatief evenementenplein waar organisaties in alle veiligheid aan de slag kunnen".

Eind juni raakte al bekend dat 'De warmste week' na al die jaren niet meer inzet op geldinzameling. "We hebben inderdaad de aanpak voor de apotheose veranderd, omdat we ervan uitgaan dat we eind dit jaar geen massa mensen kunnen en ook niet willen samenbrengen voor zo'n slotweek", bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. De VRT laat weten dat er momenteel achter de schermen met alle radio- en tv-netten wordt bekeken hoe 'De warmste week' dit jaar een zinvolle invulling kan krijgen. "We willen dat veilig doen binnen de coronacontext, al kan niemand voorspellen hoe die eruit zal zien eind december. Er is nog niets beslist en we moeten bovendien op elk moment de plannen kunnen bijsturen", aldus communicatieverantwoordelijke Yasmine Van der Borght.