Kort van stof: J-Law maakt statement na 'seksistische foto' met Matthias Schoenaerts EDA

24 februari 2018

09u31 0 Showbizz Jennifer Lawrence heeft haar standpunt van een figuurlijk uitroepteken voorzien. De 27-jarige Hollywoodster verscheen vrijdag aan de pers in een zwart jurkje dat genoeg been en decolleté toonde om de criticasters lik op stuk te geven naar aanleiding van het 'seksistisch groepsbeeld' tijdens de promotietoer van 'Red Sparrow'.

Eerder deze week brak er commotie uit rond de spionagethriller 'Red Sparrow' en meer bepaald de dag dat die aan de pers werd voorgesteld in Londen. Daarbij verscheen het mannelijk deel van de cast -waaronder Matthias Schoenaerts en Jeremy Irons- warm ingeduffeld terwijl Jennifer Lawrence in een onthullende jurk van Versace de vrieskou moest trotseren.

Op social media oordeelde men quasi unaniem dat het seksisme in Hollywood een nieuw dieptepunt had bereikt. Maar Lawrence reageerde geschokt.

“Dit is seksistisch, belachelijk en absoluut niet feministisch”, klonk het. “Overdreven reageren op dingen die iemand zegt of doet en daarmee controverse creëren over iets pietluttig zoals wat ik aandoe, is geen stap vooruit. Het is alleen maar een onnozele afleiding van de echte problemen. Doe eens serieus! Alles wat ik aandoe, kies ik zelf. En als ik het koud wil hebben, DAN IS DAT OOK MIJN KEUZE!”

Vrijdag was de Oscarwinnares geen millimeter van dat standpunt afgeweken. Zo verscheen de actrice in een zwart jurkje dat kort genoeg was om haar statement kracht bij te zetten.

Tijdens de vele interview-sessies onthulde J-Law meer dan haar bovenbenen. Zo vertelde de actrice onder meer dat ze op jonge leeftijd de schoolbanken verliet om haar acteerdroom na te jagen. "Ik wilde mijn eigen pad volgen. Ik had gevonden wat ik wilde doen en ik wilde niet dat iets dat in de weg stond." Zelfs niet een diploma.

Met 4 Academy Award nominaties en één Oscar op haar schouw is Lawrence op haar 27ste niet slecht bezig.