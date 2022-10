Kopzorgen voor Studio 100 over ‘Les Misérables’: Britten gaan niet zomaar akkoord met Vlaamse musicalsterren

Muziek Morgen dropt Taylor Swift een nieuw album: dit is wat we er nu al over weten

Are you ready for it? Fans van Taylor Swift (32) weten natuurlijk waar we het over hebben. Op vrijdag 21 oktober brengt de Amerikaanse zangeres namelijk haar tiende album ‘Midnights’ uit. In afwachting van de officiële release zetten wij alvast alle tot nu toe bekende details op een rij.

