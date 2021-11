Kopzorgen, levenslessen en veel passie: onze favoriete series over seks, liefde en relaties

StreamzNaar aanleiding van de release van de eerste aflevering van HBO Max-titel ‘The Sex Lives of College Girls’, sinds 19 november te zien op Streamz, vullen wij onze Kijkgids aan met enkele straffe streamingtips over seks en relaties. Van een moderne Bridget Jones in ‘Fleabag’ (Prime Video) tot de avonturen van een groep New Yorkse boezemvriendinnen in ‘Girls’ (Streamz) en de originele anthologieserie ‘Easy’ (Netflix): liefde, hartzeer en vleselijke lusten verzekerd!

‘The Sex Lives of College Girls’ - Streamz

Actrice, scenarioschrijfster en producer Mindy Kaling, die Kelly Kapoor vertolkte in ‘The Office US’, zette haar schouders onder deze nieuwe comedyserie over vier kamergenoten die hun eerste jaar beleven op de prestigieuze universiteit Essex College in New England. Alle vier krijgen ze te maken met de nodige pieken en dalen en trachten ze hun weg te banen door school, vriendschappen, familie, liefde en seks. Een van de hoofdrollen is weggelegd voor aanstormend talent Pauline Chalamet, de zus van superster Timothée. Zij speelt de slimme en ambitieuze Kimberly, die echter nog werk heeft aan haar sociale vaardigheden. Streamz lost elke week een nieuwe aflevering van de tiendelige reeks.

‘Fleabag’ - Prime Video

Ze schreef mee aan de nieuwe Bondfilm ‘No Time to Die’ en BBC-hitreeks ‘Killing Eve’, maar het onvervalste meesterwerk van Phoebe Waller-Bridge is zonder twijfel ‘Fleabag’, een comedy-dramaserie gebaseerd op haar gelijknamige theatermonoloog uit 2013. Waller-Bridge schittert in de hoofdrol als een eigenzinnige Londense vrouw met een voorliefde voor vrijblijvende seks, die voortdurend de vierde wand doorbreekt en rechtstreeks de kijker aanspreekt. Na twee korte seizoenen van telkens drie uur zette de Britse in 2019 een punt achter de avonturen van deze moderne Bridget Jones. In een gouden tijdperk van entertainment waarin series en filmfranchises tot de laatste druppel worden uitgewrongen, toont ‘Fleabag’ dat het ook anders kan. Beknopt, vernieuwend, schaamteloos eerlijk en bijtend grappig: zo rijf je zes Emmy’s en twee Golden Globes binnen.

Net als generatiegenoot Waller-Bridge bracht ook Lena Dunham haar eigen reeks naar het scherm met ‘Girls’, dat van 2012 tot 2017 zes seizoenen liep op HBO. Hartsvriendinnen en twintigers Hannah, Marnie, Jessa en Shoshanna worstelen met volwassenheid, liefde en het leven in New York onder het motto ‘one mistake at a time’. Dunham zelf steelt de show als aspirant-schrijfster Hannah, die een nieuwe bron van inkomsten moet vinden nu haar ouders haar niet langer financieel ondersteunen. Al verdient ook Adam Driver, die intussen is uitgegroeid tot een Hollywoodster en twee Oscarnominaties achter zijn naam heeft, een eervolle vermelding als Hannahs vriend Adam Sackler.

‘Easy’ – Netflix

Een microscopisch portret van alle gevarieerde facetten van de moderne liefde in Chicago: zo vat je Netflix Original ‘Easy’ in een notendop samen. Bedenker, producer en regisseur Joe Swanberg koos voor een anthologieserie waarin alle 25 afleveringen op zichzelf staan. Je hoeft de voorgaande afleveringen dus niet te hebben gezien om in te pikken. Toch zijn er ook enkele terugkerende verhaallijnen, zoals die van het getrouwde koppel Kyle en Andi, die zich als antwoord op hun passieloos seksleven wagen aan een open relatie. Door het format beschikt ‘Easy’ over een enorme cast, met cameo’s van onder meer Orlando Bloom, Jake Johnson, Emily Ratajkowski, Judy Greer, Sophia Bush en Dave Franco.

