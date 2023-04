Koppels staan voor beslissingsmoment in ‘Gestrand op Honeymoon Island’

Vooral Eva is zenuwachtig. De blondine gaf aan volledig te vertrouwen in het experiment en is ook heel enthousiast over haar man Koen, maar ze weet niet zeker of haar eilandgenoot ook voor haar zal kiezen. “Ik denk dat hij het ziet zitten”, vertelt ze. “Maar het zou kunnen dat hij nog van gedachte veranderd. Hij denkt nogal veel na over dingen. Ik zou hem dus de boodschap willen geven vooral niet te veel na te denken (lacht).” Verder maken ook Keith en Maxine hun ultieme beslissing. De twee hadden misschien wel de moeilijkste tijd op het eiland, want kregen een aantal aanvaringen. Tot slot staan ook Bram en Shauni voor de keuze, net als Koen en Eva liep hun verblijf best vlot. Eerder gaven Sarah en Joeri de brui aan het experiment. Joeri gaf aan dat de ontbering te zwaar voor hem was. Ondertussen vormen de twee wel een koppel.