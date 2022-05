Koppels gaan op bezoek bij hun concurrenten in ‘Huis gemaakt’: “Slecht afgewerkt. Net zoals bij ons”

Showbizz Johan Derksen blijft wel aan de bak bij radiopro­gram­ma, waar hij ‘Here We Go Again’ draait

De Nederlander Johan Derksen, die onlangs in opspraak kwam toen hij live op tv een verkrachting bekende, is één van zijn baantjes niet kwijt. Radiozender Arrow Bluesbox Radio weigert hem te ontslaan. Vandaar dat de man zondagavond weer op de radio te horen was. Hij had het er niet over het voorval in ‘Vandaag Inside’, maar liet de muziek voor zich spreken.

2 mei