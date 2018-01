Koninklijke workout: zo traint Meghan Markle zich klaar voor haar huwelijk EVDB

14u55

Bron: E!News 0 Photo News Showbizz Actrice, en toekomstige bruid van Prince Harry, Meghan Markle bereidt zich voor op haar koninklijk huwelijk. Dat doet ze onder andere met deze workout.

Ongeveer de hele wereld zit op het puntje van zijn stoel te wachten op het huwelijk van Prince Harry en Meghan Markle. De toekomstige bruid staat daardoor natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling. Ze dropt af en toe wat hints over hoe zij zich voorbereidt op het koninklijke huwelijk. Nu heeft ze haar favoriete workout bekendgemaakt, namelijk Pilates Platinum.

"Pilates Platinum is ongetwijfeld het beste wat je kan doen voor je lichaam", vertelde Markle aan Harper's Bazaar. "Er zijn verschillende redenen waarom je blijft doorgaan met deze workout, de belangrijkste is waarschijnlijk dat je lichaam meteen verandert, na slechts twee lessen zie je reeds een verschil.

Wat deze workout anders maakt dan een gewone pilatessessie? 'The Megaformer'. Dat toestel is anders dan een gewoon pilatestoestel en zou het grote verschil maken.

"The Megaformer werd ontwikkeld om een workout te voorzien die hoog is qua intensiteit, maar laag qua impact", vertelde de ontwikkelaar van het toestel Sebastien Lagree aan E!News. Volgens hem is de workout perfect voor mensen die snel resultaten willen zien.

Verder deelde Markle ook nog een video waarin haar workout te zien is. Doen jullie mee?