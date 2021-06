Koningsdochter Esmeralda en Anuna De Wever strijden samen voor een betere wereld: “Elke verloren dag is een tragedie voor mens en natuur’”

ShowbizzPrinses Esmeralda (64) en Anuna De Wever (19) hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuw boek waarin ze een vurig betoog houden voor dringende actie omtrent het klimaat. “Wij zijn de laatsten die er iets aan kunnen doen”, zeggen de twee. In een interview spreken ze over hun band, de haat waarmee ze te maken krijgen en de prinses haar uren in de gevangenis. “Ik werd in een cel gestopt zonder mijn jas, schoenen en bezittingen.”

Dat prinses Esmeralda al aan de klimaatalarmbel trok lang voor dat bon ton was, is bekend: ze schreef eerder boeken over de crisis en werd gearresteerd in haar woonplaats Londen tijdens een betoging. In haar jongste boek ‘Quel monde pour demain?’ (Welke wereld voor morgen?) voert ze gesprekken met de jongste generatie activistes Anuna De Wever en Adélaïde Charlier. Dat doet ze samen met een andere vaste waarde: Sandrine Dixson-Declève, de eerste vrouw én Belg aan het roer van de Club van Rome, een stichting die zich over een duurzame toekomst buigt. In ons unieke gesprek gaan de halfzus van koning Albert en Anuna opnieuw in dialoog over de dringende actie die ondernomen moet worden voor klimaatverandering onomkeerbare catastrofes veroorzaakt.

Twee gevestigde waarden die samenkomen met de generatie van de schoolstakingen: hoe hebben jullie elkaar gevonden?

Esmeralda: Sandrine en ik hebben vorig jaar een dubbelinterview gedaan voor ‘Le Soir’, waarin we het hadden over de klimaatuitdagingen die ons te wachten stonden. De mensen van uitgeverij Luc Pire vonden de insteek een goed idee om er een boek van te maken. We kwamen dan op het idee om andere vrouwen die ons inspireerden bij de conversatie te betrekken, leden van de jonge generatie. En dan kom je snel terecht bij Anuna en Adélaïde. Zij hebben zoveel gedaan voor de bewustmaking en de mentaliteitsverandering rond de ecologische crisis. Ze zijn ongelooflijke klimaatjeugdleiders voor wie ik bewondering en affectie heb.

U woont in Engeland. De gesprekken gebeurden dus vermoedelijk online?

Esmeralda: Dat klopt. Ik ben door de pandemie al ruim een jaar niet meer in België geweest. Maar het virtuele vormde geen barrière, integendeel. Tijdens onze urenlange uitwisselingen was ik zo blij om zoveel inspirerende, emotionele en leuke momenten te delen. Anuna is een opmerkelijke jonge vrouw: intelligent, gefocust, geïnformeerd en creatief. Ze gelooft dat je radicaal moet zijn vanwege de ernst van de crisis.

Anuna: Maar dat is iets dat ik ook bewonder aan u. U hebt in uw strijd nooit compromissen willen aanvaarden. Via de politiek merk ik hoeveel mensen die lange tijd strijden tegen de klimaatcrisis voeling verliezen met de urgentie ervan. U bent die nooit verloren. Tijdens onze gesprekken was duidelijk dat Adélaïde en ik niet radicaler zijn, we hebben enkel een ander relaas.

Volledig scherm Prinses Esmeralda van België. © Dimitri Van Zeebroeck

Jullie nemen wel een redelijk radicale toon aan in het boek, niet? Zo is er de passage waarin jullie je richten tot de oudere generatie: “Jullie hebben niets gedaan en nu is het aan ons om oplossingen te zoeken.” Is de klimaatcrisis dan werkelijk de fout van de ‘oudere’ generatie?

Anuna: Natuurlijk zijn er heel veel onder hen die niet wisten dat ze iets fout deden. Maar er heerst vandaag nog wel een enorm gebrek aan besef. Heel wat oudere mensen blijven bij het idee dat de klimaatcrisis een strijd van mijn generatie is. Dat is het niet. Wij zijn slechts de laatsten die er iets aan kunnen doen. Maar het moet nú gebeuren en we hebben iedereen nodig. Dat is vooral de bedoeling van die boodschap, dat die generatie zich wat meer verantwoordelijk gaat voelen.

Het boek waarschuwt dat we nog tien jaar hebben om te handelen. Rest er echt zoveel tijd?

Esmeralda: Het zijn eigenlijk zelfs amper negen jaar meer... Het is nu al een graad warmer dan pre-industriële waarden en we hebben verwoestende branden gezien in Brazilië, Californië en Siberië, monsterorkanen in Azië en de Golf van Mexico, overstromingen en droogte van ongeziene intensiteit in Afrika, smeltend ijs in de Noordpool en Antarctica...! Mensen sterven, vooral ten zuiden van de evenaar, voedsel is bedreigd, er is al een watertekort in steden als Delhi of Kaapstad en klimaatmigratie zwelt aan. Ik mag er niet aan denken wat nog een halve graad warmer zal betekenen!

Wat zijn de absolute prioriteiten?

Anuna: Het is van extreem belang dat we de verwoesting van de biodiversiteit een halt toeroepen en stoppen met fossiele brandstoffen en het uitbuiten van mensen en planetaire grenzen. Politici praten over een geleidelijke transitie om dit te bekomen, maar we hebben gewoonweg de tijd niet.

Esmeralda: We moeten dringend omschakelen naar hernieuwbare energie en de subsidies stoppen voor fossiele brandstoffen. De EU geeft nu zo’n 137 miljard per jaar. Daarnaast moeten we ook absoluut stoppen met ontbossing. De natuur moet zich kunnen herstellen, wat inhoudt dat we onze manieren van produceren en consumeren moeten wijzigen.

Quote Rechts moet begrijpen dat de klimaatcri­sis geen ‘links’ gevecht is, want het zal iedereen treffen Anuna De Wever

Er is onder de bevolking wel een bereidwilligheid om het klimaat te redden, denk ik. Alleen willen we daar niet ons comfort voor opgeven of extra belastingen betalen.

Anuna: Natuurlijk zullen deze ongeziene radicale wijzigingen veel van de mensen vragen, maar als we de gevolgen van apathie uitleggen, en de betere wereld waarvoor we strijden, zullen ze het begrijpen. Een rechtvaardiger wereld zonder miljoenen mensen die sterven door luchtvervuiling, dieren die uitsterven, overstromingen en hittegolven die mensen over de hele wereld bedreigen… Politici zeggen vaak: de klimaatbeweging gaat te snel, ze is ondemocratisch. Maar het punt van de beweging is democratie. Mensen informeren, hen engageren om hun stem te laten horen. En ik kan je verzekeren: een democratie gaat niet beter zijn met hongersnood, droogte, dodelijke hittegolven...

Esmeralda: Het ontbreekt inderdaad aan politieke wil. Burgers moeten druk zetten op regeringen om actie te ondernemen. We hebben veel macht omdat wij hen verkiezen! Veel peilingen tonen aan dat mensen daden willen tegen klimaatverandering, maar het moet gelinkt zijn aan sociale rechtvaardigheid. De klimaatcrisis kan niet geadresseerd worden zonder ongelijkheden weg te werken.

Jullie discussiëren ook over de opmars van rechts en het risico ervan voor een snel optreden tegen de klimaatcrisis. Dan denk ik meteen aan Amerikaans ex-president Donald Trump.

Anuna: Rechts moet begrijpen dat de klimaatcrisis geen ‘links’ gevecht is, want het zal iedereen treffen. Migratie is bijvoorbeeld een belangrijk thema voor rechts, dus ze zouden aan de frontlinie van de klimaatbeweging moeten staan: een VN-rapport zegt dat we ruim een half miljard éxtra vluchtelingen krijgen als het klimaat verandert.

Esmeralda: De opkomst van het populisme is een groot risico om snel te handelen, zonder twijfel. Extreemrechtse partijen buiten gegronde bezorgdheden uit van wie zich achtergelaten voelt door bezuinigingen om klimaatactie af te schilderen als een globaal en elitair project. Ze bezweren hun volgelingen dat het een afleiding is van belangrijker zaken. In Trumps geval was dat gecombineerd met nauwe banden met fossiele brandstofbedrijven.

Is één nieuwe Trump genoeg om de vooruitgang te stoppen en de planeet te verdoemen?

Anuna: Het zijn niet enkel de Trumps die het gevecht tegen de klimaatcrisis blokkeren. Het zijn de vele politici die de crisis minimaliseren. Veel mensen voelen echt niet hoe dringend het is, en dat is het gevaarlijkste. Omdat we voelen dat we ‘goed bezig’ zijn, terwijl we letterlijk op een zesde massa-extinctie afstevenen.

Esmeralda: Ik ben er helaas van overtuigd dat de extreme klimaatgebeurtenissen zo zullen toenemen in intensiteit en frequentie, bovenop de uitsterving van plant- en diersoorten, dat elke verloren dag een tragedie is voor mens en natuur.

Volledig scherm Antwerpen 12/05/2019, Witte mars tegen zinloos geweld voor Julie Van Espen. Op foto: Anuna De Wever (picture by Florian Van Eenoo/photonews) © Photo News

Jullie hebben wel al veel tegenkanting ­gehad. Mevrouw, u zat ooit even in de cel.

Esmeralda: Ik ben samen met duizenden anderen opgepakt op een betoging van Extinction Rebellion in oktober 2019. Ik geloof dat zulke acties van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid essentieel zijn om mensen bewust te maken van de klimaatnoodsituatie en het gebrek aan handelen van onze regeringen. Ik had geen papieren bij, enkel een kredietkaart en mijn gsm die ik niet mocht gebruiken. En mijn gsm bleef bellen! Ik wist dat het mijn zoon was die me probeerde te bereiken, hij had geen idee dat ik was opgepakt. Ikzelf en twee andere activisten werden in een combi gezet en naar een politiebureau gebracht, waar ik ondervraagd en gefotografeerd werd. Ze namen ook mijn vingerafdrukken en speeksel af voor DNA. Ik gaf mijn naam enkel als Esmeralda de Belgique, dus wisten ze niet dat ik lid van de koninklijke familie ben. Toen de agent mijn nationaliteit vroeg en ik antwoordde dat ik Belgisch ben, zei hij dat hij mijn ambassade moest inlichten, maar voegde eraan toe: “Maak u geen zorgen, gewoonlijk nemen ze na twee weken contact met ons op.” Ik antwoordde dat ze dit keer misschien sneller zouden reageren… Toen werd ik in een cel gestopt zonder mijn jas, schoenen en bezittingen. Een uur later kwam de agent me met typisch Britse humor melden: “U had gelijk, uw ambassade heeft ons gebeld. Ze vroegen of u hulp nodig heeft.” Een paar uur later werden we allemaal vrijgelaten.

Die drive voor het klimaat heeft u van uw vader Leopold III meegekregen, niet? Waar kwam zijn visie vandaan, lang voor er over milieu werd gerept?

Esmeralda: Als kind al had hij interesse en passie voor natuur en wetenschap, dankzij de boeken van Jules Verne en Alexander von Humboldt. Op zijn negentiende reisde hij ook naar Brazilië, hij was in de ban van het regenwoud en zijn buitengewone biodiversiteit. Zes jaar later trok hij naar Congo om er enkele maanden het land te verkennen. Hij leerde er de taal om met de plaatselijke gemeenschappen te praten. Je hebt dus zeker gelijk: hij was een pionier op het gebied van milieu, toen hij in 1934 sprak over de impact van de mens op de ecologische wereld en de nood er verantwoordelijk mee om te springen.

Quote Het is gemakkelij­ker om op de boodschap­per te schieten dan de crisis in het gezicht te staren Anuna De Wever

De koning had een bijzondere band met het ­beroemde Braziliaanse stamhoofd Raoni. U heeft hem ook ontmoet?

Esmeralda: Ik ontmoette Raoni voor het eerst in 1989 tijdens zijn Europese rondreis met Sting, in 2019 in Brussel en vorig jaar in Londen. Dat is telkens een erg emotioneel moment om wat hij vertegenwoordigt, een levenslange toewijding aan de verdediging van de rechten van inheemse volkeren op hun land. En ook omdat hij me zei dat mijn vader een ware vriend van hen was. Iets wat ik ook heb vernomen van andere leiders in de Amazone, die mijn vader opnamen in hun speciale begrafenisrituelen om leven, dood en hergeboorte te vieren. Hij was naast de broers Villas-Bôas, die cruciaal waren voor de bescherming van inheemse gebieden, de enige blanke man en niet-Braziliaan die herdacht werd.

Ook jij hebt veel tegenwind ervaren, Anuna, tot doodsbedreigingen toe.

Anuna: Ik denk dat mensen bang zijn. De klimaatcrisis is voor veel mensen zoiets groots om te bevatten, en daarbovenop voelen mensen zich te klein om er iets aan te doen. Dan is het makkelijker op de boodschapper te schieten dan de crisis in het gezicht te staren.

Mevrouw, u heeft thuis zelf twee kinderen van Anuna’s leeftijd. Hoe zetten zij zich in?

Esmeralda: Mijn dochter is 22 en mijn zoon 20. Ze zijn beiden erg geëngageerd voor het milieu en mensenrechten en ook, met woorden en daden, tegen alle vormen van racisme en seksisme. Ik ben erg trots op hen. Net zoals ik trots ben op Anuna.

Anuna: En dat is geheel wederzijds. Het is een ­voorrecht om met u te mogen samenwerken.

