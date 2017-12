Koningin Máxima onder vuur door 'foute' slippers EVDB

16u40 1 rv Showbizz Koningin Máxima heeft zichzelf niet erg populair gemaakt in Nederland nadat ze slippers droeg tijdens een bezoek aan de Bovenwindse Eilanden op de Kleine ­Antillen.

Het bezoek door het Nederlandse vorstenpaar had eigenlijk als doel om de schade aangericht door de orkaan Irma op te meten. Alle aandacht ging echter naar het schoeisel van de koningin. Zij droeg open, blauwe slippers en dat ging er niet bij iedereen gemakkelijk in. Een gebrek aan respect, gebrek aan gevoel voor mode... de schoenen mogen dan wel een kleine vijfhonderd euro kosten, ze worden duidelijk niet geapprecieerd. Heel wat mensen lieten hun ongenoegen blijken via social media platform Twitter.

Slippers en slappe hoed, aparte combi, #fashion #Maxima pic.twitter.com/rdYF1lKucE Superhuisvrouw(@ Superhuisvrouw) link

Koning en Koningin arriveren op Sint Eustatius. Maarre ........ heeft Maxima nou slippers aan ? *gruwelt* pic.twitter.com/LNVKajiUl2 Michel(@ Michel1401) link

Dus Koningin Máxima draagt slippers van €495 😲 Van dat geld zou ik liever een hele dag willen shoppen. Dayenne de Jong(@ Eftelicious) link

Kan echt niet! #koningin #maxima op #Slippers en koning met veel te lange broek! #rtlboulevard Sander van Betten©(@ SandervanBetten) link

Anderen namen het dan weer op voor de koningin.

Ik snap ook de discussie niet van de slippers van koningin Máxima laat die meid lekker doen waar ze zich gemakkelijk in voelt anders laat ze lekker een outfit kopen bij mijn vrouw bij nijsprijsfashion.nl dan komt ze zeker tot haar recht, grtjs Jos Siemons Jos Siemons(@ siemons57) link

Consternatie om de zomerse ’slippers’ van Koningin Máxima https://t.co/GJzy9S59G0



altijd maar weer die gallige commentaar spuwen, kijk eerst eens naar jezelf. wim deuling(@ spekdik) link

Gedraagt #Maxima zich als het gewone volk is het weer niet goed. Wat een gezeur over #slippers van onze #koningin. Wim kamerling(@ KamerlingWim) link