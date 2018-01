Koningin Mathilde bedankt voor verjaardagswensen EVDB

20 januari 2018

16u56 1 Showbizz Koningin Mathilde is vandaag jarig. Ze wordt 45 jaar. Via social media bedankt ze iedereen voor de talrijke felicitaties die ze mocht ontvangen.

Vrijdag kreeg onze jarige koningin al een heerlijke verrassing, winnaar van 'Bake Off Vlaanderen' Hans Martens maakte haar een prachtige chocoladetaart. Koningin Mathilde wil iedereen bedanken voor de verjaardagswensen en dat doet ze via social media en in vier talen.