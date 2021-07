Koning Filip en Mathilde met laarzen in het water om steun te betuigen aan de slachtoffers van de overstromingen

Laarzen aan de voeten, mee het water in, door de rommel. Zo bezochten koning Filip en koningin Mathilde vrijdagmiddag Pepinster, dat zwaar door de overstromingen getroffen werd. Ze wandelden door het water in de Rue Neuve, een van de zwaarst getroffen straten, waar koning Filip en koningin Mathilde met eigen ogen de kracht konden aanschouwen van het water dat de gemeente heeft geteisterd, waardoor een twintigtal huizen zelfs was ingestort. Ze mengden zich onder de slachtoffers, van koninklijke afstand was geen sprake meer. En er werd gepraat: over wat verloren was gegaan, over hoe de slachtoffers de ramp beleefd hadden, over hoe de toestand in de overstroomde huizen nu was. “We hebben onze zetels, onze computers verloren", vertelde een jonge vrouw bijvoorbeeld. “Onze buren, die een garage hebben, zijn ook alles kwijt.” Het koningspaar toonde zich erg geïnteresseerd, maar ook vol medeleven. “Désoléé madame”, klonk het bijvoorbeeld bij koningin Mathilde, die tijdens de wandeling door de ondergelopen straten de arm van haar echtgenoot stevig vasthield.