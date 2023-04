Konijn trekt het feestje op gang, Tovenaar zorgt voor kippenvel: beleef hier ‘The Masked Singer in Concert’

ShowbizzGisteravond op uw scherm, vandaag live in het Sportpaleis. Tovenaar, Hippo, Raaf en Champignon moeten nog ontmaskerd worden in ‘The Masked Singer’, maar in de Antwerpse muziektempel kan iedereen vandaag al naar hun ware identiteit speuren tijdens twee exclusieve concerten. De zotste figuren - van Conner ‘Konijn’ Rousseau tot Miss ‘Camille’ Poes - uit de drie seizoenen van het VTM-programma komen langs. Beleef hier de hoogtepunten van de show.

Met wekelijks gemiddeld 1,5 miljoen kijkers schakelt VTM een versnelling hoger. Twee sportpaleisconcerten, twee keer 15.000 toeschouwers. En die krijgen exclusiviteit bovenop de tv-kijker. Doorheen de show die aan elkaar gepraat wordt door Jens Dendoncker krijgt het publiek extra tips om de laatste vier figuren te ontmaskeren. En dat twee weken voor de grote finale...

De show wordt geopend door de figuren uit het huidige seizoen. Host Jens rijdt op z’n fietsje het Sportpaleis binnen: “Voilà zie, dat scheelt mij 8 euro aan parking!” De toon is onmiddellijk gezet. “Dit wordt hier het gekste verkleedpartijtje ooit!” Vervolgens trekt Conner ‘Konijn’ Rousseau het feestje echt op gang. Een politicus in het Sportpaleis? Dat is op zich al een primeur te noemen!

Verleidelijke Kevin ‘Wolf’ Janssens dartelt door z’n publiek, alsof hij op liefdesjacht trekt tussen 15.000 mogelijke prooien. Eens wat anders dan op de set staan. “Ik ben kapót”, sprak de acteur.

Kippenvelmoment

Het eerste kippenvelmoment en meteen ook de eerste goeie tips komen van Tovenaar. Op de ballade van Céline Dion ‘It’s All Coming Back To Me Now’ greep hij onder een regen van glitter naar de keel - misschien wel het eerste echte vocaal straffe optreden van de show. Zou het Aaron Blommaert zijn? Qua tip kregen de 15.000 toeschouwers vooral liedjes van boybands te horen. Zoals Aaron van boyband Bobby, toch?

En er blijft gestrooid worden met tips. Krijgen we in het filmpje van Raaf te horen dat hij of zij graag op de line-up van de finale zou staan, kan dat weleens vermoeden naar Coely die al menig festivalpodium inpalmde. Hetzelfde als de wereldkaart met specifiek Afrika in het filmpje van Champignon. Van Afrika tot in Amerika, Miguel Wiels?

‘The Masked Singer Live in Concert’ is een wervelende liveshow met daarin de beste nummers uit de drie seizoenen van het muzikale tv-programma. Met verrassende mash-ups en optredens van in totaal zestien figuren. Van Foxy Lady Danira - die vrijdagavond ontmaskerd werd, vlak voor de halve finale - tot haar collega’s Leeuw (Maksim Stojanac), Skiwi (Herman Verbruggen), Vlinder (Anouk Matton), Minotaurus (Jan Van Looveren) en Mummie (Véronique De Kock).

Aangevuld met de beestenboel uit de vorige twee seizoenen. Finalisten Wolf (Kevin Janssens) en Duiker (Giovanni Kemper) uit seizoen één keren terug en mogen hun kostuum opnieuw aantrekken, net als Ridder (Loredana De Amicis) en Konijn (Conner Rousseau) uit seizoen twee, en hun winnaars Koningin (Sandra Kim) en Miss Poes (Camille Dhont).

