Komt ze dan toch naar Europa? Taylor Swift voegt eerste internationale concerten toe aan ‘Eras’-tournee

De 33-jarige nachtegaal houdt in augustus drie keer halt in Mexico. In november volgen twee concerten in Argentinië, en twee in Brazilië. Actrice/zangeres Sabrina Carpenter (24) verzorgt telkens het voorprogramma.

Taylor begon in maart aan haar zogenaamde ‘Eras Tour’, haar eerste concertreeks in vijf jaar tijd. De zangeres was in 2011 voor het laatst in België. Op zaterdag 20 juni 2020 was het de bedoeling dat ze Werchter Boutique zou headlinen, maar toen stak het coronavirus stokken in de wielen.