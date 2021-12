Komt Marco Borsato ooit nog aan de bak? “Zijn statement heeft de zaak alleen maar erger gemaakt”

Showbizz Joe-actie ‘Pakje Van Je Hart’ zamelt maar liefst 1.014.900 euro aan pakjes in voor kinderen in armoede

1.014.900 euro aan pakjes voor kinderen in armoede. Dat is het indrukwekkende bedrag dat de Joe-luisteraars in amper twee weken inzamelden via ‘Pakje Van Je Hart’ van radiozender Joe. Ambassadeurs Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck maakten het slotbedrag bekend tijdens een speciale uitzending vanuit het Joe Christmas House op de Grote markt in Antwerpen.

16 december