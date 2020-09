Komt het tot een proces voor Bart De Pauw? “Hij sloeg poging tot bemiddeling af” Redactie

07 september 2020

06u24

Bron: NB 3 Showbizz Dinsdag moet de raadkamer beslissen of het de vordering van het Mechelse parket volgt en het dossier rond televisiemaker Bart De Pauw (52), dat intussen al 4.000 pagina’s telt, doorverwijst naar de correctionele rechtbank. Hij wordt beschuldigd van stalking en elektronische overlast. Bij een openbaar proces zouden de vrouwen die zich burgerlijke partij stellen hun anonimiteit verliezen. “Dat schrikt hen niet af”, zegt advocate Christine Mussche, die het merendeel van de slachtoffers vertegenwoordigt. Al zouden ze in 2018 wel een poging tot bemiddeling ondernomen hebben, die Bart De Pauw afsloeg. Hij ziet het liever tot een proces komen.

In november 2017 barstte de bom: Bart De Pauw werd door verschillende vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en werd door de VRT meteen op non-actief gezet. Dat maakte De Pauw toen zelf bekend via een videoboodschap. De televisiemaker benadrukte dat het niet ging om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met ‘flirterige’ toon. Daarop startte het parket van Mechelen een onderzoek wegens belaging en elektronische overlast.

Meerdere actrices en (ex-)medewerkers stelden zich in de loop van dat onderzoek burgerlijke partij. Na het afronden van het onderzoek - een lijvig dossier van zo’n 4.000 pagina’s - besliste het parket van Mechelen om hem voor de rechtbank te brengen. Dinsdag beslist de raadkamer of het effectief tot een proces zal komen. Mocht dat het geval zijn, zal dat ten vroegste voor begin 2021 zijn, ruim drie jaar na de feiten. De pauw riskeert twee jaar cel.

Bemiddeling

Al had het niet per se zover moeten komen. In augustus lag er immers een aanbod tot bemiddeling op tafel, meldt Het Nieuwsblad. De advocates van het ‘tiental’ slachtoffers, waaronder enkele actrices, bood de tv-maker aan om de zaak in stilte te regelen. In ruil voor het publiekelijk erkennen van zijn foute gedrag, gesteld vanuit een machtspositie, én het vergoeden van de gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld de kosten van een psycholoog), zou Bart De Pauw waarschijnlijk een strafproces ontlopen. Hij zou nog steeds schuldig kunnen bevonden worden door de rechtbank, maar zijn strafblad zou blanco blijven en hij zou een straf ontlopen.

De Pauw sloeg dat aanbod echter af. Ondanks het feit dat de pikante sms’en die de getrouwde man naar de vrouwen stuurde, voorgelezen zullen worden in de rechtbank, verkiest de man dat boven een schuldbekentenis. Hij heeft zijn onschuld altijd volgehouden. “We zijn er klaar voor”, zei De Pauw al toen het onderzoek werd afgerond. “Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld. Anoniem kan veel verteld worden, maar straks zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen.”

