Komt er opnieuw een K3-show voor volwassenen? Petitie heeft al 7.500 likes

Daarom zette een fanaccount van K3 een heuse petitie op poten. “Wij willen een K3-show voor volwassenen!”, klinkt het in een Instagrampost. Het account roept de fans op om de post te sharen en liken en Studio 100 op die manier te overtuigen om nog een extra show voor de “net wat oudere fans” te organiseren. “Zoals velen onder jullie merkten is de setlist van de nieuwe K3 ‘Kom Erbij’-show echt eentje waar ook de grote/oudere fans heel erg gelukkig van worden! Daarom zijn we met enkele fans op het idee gekomen om Studio 100 proberen te overtuigen om opnieuw een show te organiseren, speciaal voor de net wat oudere fans. Hopelijk kunnen we met voldoende aanhangers, net zoals in 2016, Studio 100 overtuigen!” De post werd in een dag tijd al 7.500 keer geliket. Studio 100 heeft nog niet gereageerd op de petitie.