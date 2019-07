Komt er een vervolg op ‘De Pfaffs’? Als het van Jean-Marie en Carmen afhangt wel Redactie

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Jarenlang waren de dagelijkse avonturen van de familie Pfaff op tv te volgen in hun eigen realityreeks. Als het van Jean-Marie en Carmen afhangt, mag er zeker een vervolg komen. “Maar wel pas als de kleinkinderen oud genoeg zijn.”

“Ik ben fier op wat we bereikt hebben”, zegt Carmen in Dag Allemaal. “En op wat we sámen gedaan hebben. Zoals onze realitysoap. Tien jaar lang, meer dan 290 afleveringen.”

En binnenkort misschien zelfs meer. “Er wordt serieus over een vervolg nagedacht, ja”, aldus Jean-Marie. “Maar het is nog een jaar of twee, drie te vroeg. De kleinkinderen moeten eerst door hun middelbare school zijn.” Maar zijn de kleinkinderen daar wel voor te vinden? “Ik denk het wel. Kenji doet al wat in die richting, hé, voor Ketnet. Maar er moeten ook nog wat dingen geregeld worden qua contracten.”

Het zal wel weer even wennen worden aan zo’n cameraploeg in huis. “Je kunt niet de hele tijd op de rem gaan staan”, zegt Jean-Marie. “Er moet dus wederzijds vertrouwen zijn, anders werkt het niet.”

Allemaal echt

Ik ben geen ambetant mens”, verzekert Carmen. “Maar ik heb wel drie ­regisseurs de laan uitgestuurd in die tien jaar. Omdat ze dingen in scène probeerden te zetten. Terwijl ik zei: ‘Ik leef mijn leven, je moet me niet zeggen wat ik moet doen’. Ik ben de slechtste actrice die VTM ooit gehad heeft, ik kan dat echt niet. Ik heb op mijn strepen gestaan toen. Ik wou ook niet dat Paul Jambers de voice-over deed, die stem paste niet. ‘Wij zullen zelf wel genoeg palaveren’, zei ik.”

“Je schouder breken zoals Carmen, dat doe je niet om op tv te komen, hé”, vult haar echtgenoot aan. “Of Kenji die uit de jacuzzi viel... Dat was allemaal echt, en dat was de kracht van ‘De Pfaffs’.”

