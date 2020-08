Kommil Foo gaat opnieuw op tournee: “Anders duurt het misschien nog een jaar” JV

20 augustus 2020

16u52

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Cabaretierbroers Raf en Mich Walschaerts, beter bekend als Kommil Foo, hebben het gehad. Het duo gaat voor het eerst sinds de lockdown opnieuw het podium op. Vanaf vrijdag trekken de heren op tournee met hun gecancelde voorstelling ‘Oogst’, dat vertelden ze aan Het Nieuwsblad.

De coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij de cultuursector, en dat hebben ook de Antwerpse cabaretierbroers van Kommil Foo geweten. “Voor het eerst in 33 jaar heb ik langer dan twee maanden niet op een podium gestaan. Dat doet rare dingen met een mens. Ik ben echt stilgevallen. Wij zijn zo vergroeid met onderweg zijn en heel veel spelen. Echt waar, ik tel de dagen af tot het weer zover is”, vertelt oudste broer Raf Walschaerts.

De heren hebben er genoeg van en willen dus niet langer wachten op de cultuurmaatregelen van de Veiligheidsraad. Vanaf vrijdag 21 augustus staan ze opnieuw op het podium met hun voorstelling ‘Oogst’, die ze begin maart noodgedwongen moesten annuleren. Het duo speelt hun eerste show in Heusden-Zolder voor een beperkt publiek van ongeveer 100 toeschouwers. Zowel voor het duo, als voor het cultuurhuis is dat bezoekersaantal veel te laag om economisch rendabel te zijn, maar daar trekken de twee zich voorlopig niet veel van aan.

“Als we dit niet doen, duurt het misschien nog een jaar voor we op een podium staan. We zullen misschien een stuk minder verdienen, maar we gaan toch maar lekker spelen. Dat is het belangrijkste”, klinkt het bij de broers Walschaerts. Kommil Foo vliegt er meteen stevig in, want ze zullen telkens twee voorstellingen per avond spelen. Om zoveel mogelijk toeschouwers te kunnen laten genieten, spelen de broers ongeveer een uur en een kwartier, iets minder lang dan hun gebruikelijke twee uur dus. Ondanks hun dubbele shows zijn er al veel voorstellingen uitverkocht. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij, maar wie er nog bij wil zijn, moet zich haasten.

