Komiek-ondernemer Kamal Kharmach helpt bedrijven in nood: "Als er ontslagen vallen, kan je geen mopjes maken" Jolien Boeckx

30 september 2020

06u30 0 Showbizz Hoe hij de mensen aan het lachen kan brengen, weet Kamal Kharmach (29). Maar óók hoe hij ondernemingen uit de financiële penarie kan helpen. In 'Andermans zaken' toont de komiek zijn serieuze kant, die van ondernemer en docent bedrijfseconomie. "Als er ontslagen vallen, kan je geen mopjes maken."

Zijn neus voor zakendoen steekt Kamal Kharmach vanaf vandaag in andermans zaken. In zes Vlaamse ondernemingen, van een bakkerij tot een oorlogsmuseum. Telkens legt Kharmach de balansen onder een vergrootglas en adviseert hij wat beter kan. "Ik had best wat schrik om dit programma te maken", geeft de Antwerpenaar toe. "'Gaan de mensen mij wel serieus nemen?', vroeg ik me af. Ik ben een komiek. Maar ik ben óók een cijfermens." En dat weten sommigen (nog) niet. "Als 12-jarige al vulde ik in de wijk waar we woonden, in Borgerhout, de belastingbrieven van familie en vrienden in", lacht Kamal. "Ik was daar zó door gefascineerd." Als prille twintiger studeerde hij - met onderscheiding - af als sociaal economist, en sinds vier jaar doceert hij bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. In 2017 richtte hij zijn donutzaak op, Donuttello - goed voor uiteindelijk vier vestigingen - en die verkocht hij begin vorig jaar met succes door aan een Belgische overnemer.

Psychologische bijstand

In 'Andermans zaken' deelt Kharmach zijn ervaring. In de eerste aflevering met Laurens en Melissa, die een bakkerij runnen in Varsenare. Het koppel wil hun zaak uitbreiden, maar tegelijk meer tijd vrijmaken voor hun dochter, en daar wringt het schoentje. Bij een doorlichting van de boekhouding blijkt dat de twee bakkers voor amper 1,75 euro per uur dag en nacht werken. "Het is heel confronterend om zulke cijfers met Vlaanderen te delen, maar die openheid was voor mij een must", zegt Kharmach. "Het is niet dat we binnenkomen, de muren een likje verf geven en weer weg zijn. Voor ons was het heel belangrijk om die bedrijven écht te helpen, tv maken kwam pas op de tweede plaats. Er zijn vooraf ook heel intensieve gesprekken geweest met de ondernemers zelf, en tijdens de opnames was er altijd een psycholoog ter beschikking. Die hulp is in sommige gevallen nodig geweest." Logisch ook, vindt Kharmach. "Er komt zomaar iemand je zaak binnen die de hele boekhouding van je levenswerk - waar in de meeste gevallen spaargeld insteekt - onder de loep neemt en dan nog eens zegt wat er dringend moet veranderen om een conflict op te lossen én te blijven bestaan." Het gebeurt ook dat Kharmach moet adviseren om personeel te ontslaan. "Cool is dat niet, maar bedrijven in crisis hebben geen ruimte om wat uit te proberen." In die gevallen blijft de humor achterwege. "Uit respect. Ik wil niet zijn zoals Gordon Ramsay (grofgebekte Britse tv-kok, red.). Ik blijf een mens en auditeur, ik adviseer hen eerlijk. Als je tegen mensen zegt dat ze medewerkers moeten laten gaan of zelfs hun zaak zullen verliezen, is er weinig ruimte voor een mop."

Werken met echtgenote

Zelf herkent Kharmach zich in alle cases. "Samenwerken met familie is bijvoorbeeld fantastisch, maar als het op een gegeven moment niet goed gaat, is het moeilijk om privé en zaken gescheiden te houden. Ik heb zelf met mijn eigen vrouw in mijn donutzaak gewerkt en zij is één van de grootste redenen dat ik Donuttello verkocht heb", vertelt hij. "Als je zodanig bezig bent met geld te verzamelen, maar daardoor je familie niet kan zien, heeft het geen nut." Vandaag kan Kharmach zijn tijd goed verdelen tussen doceren, tv-werk en stand-upcomedy en anderen begeleiden bij het ondernemen. "Sinds de komst van onze dochter Loubna acht maanden geleden, deel ik mijn tijd anders in", zegt hij. "Elk uur dat ik in een project moet steken, weeg ik af tegen de uren tijd met haar. Ik mik op de juiste balans. Maar vooral aan het feit dat nachten dienen om te slapen, heb ik nog serieus wat werk. (lachje)"

'Andermans zaken’, Eén, 20.40 uur