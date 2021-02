Komiek Luc Caals werd als kind gepest om zijn gewicht: “Ik leerde humor gebruiken als verdedigingsmiddel”

Niet kunnen optreden, heeft dat een grote invloed op je geluk?

“Op 10 maart had ik nog een optreden in Schelle en op 12 maart had ik een opname voor Ment. Na de opnames kregen we een telefoontje dat we ’s anderdaags in lockdown zouden gaan. En inderdaad, het was koekenbak. Sindsdien zit ik, zoals elke artiest, thuis. En maakt me dat ongelukkig? Toch wel ‘n beetje. Omdat ik mijn publiek enorm mis. En omdat het pijn doet om zoveel geplande voorstellingen afgelast te zien. Daar kruipt enorm veel voorbereiding en werk in, dus dat wil je aan de mensen tonen. Ik heb het eens uitgerekend en ik kom toch aan ruim zestig shows die ik niet hebben kunnen doen”.