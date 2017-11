Komiek Louis C.K. geeft seksueel wangedrag toe KV

19u58

Bron: Reuters 0 Photo News Louis C.K. Showbizz De Amerikaanse komiek Louis C.K., die door vijf vrouwen beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, heeft vandaag toegegeven dat de beschuldigingen kloppen. Hij verontschuldigt zich bij de slachtoffers.

“Deze verhalen zijn waar,” zei Louis C.K. in een verklaring die hij naar verscheidene media en persagentschappen stuurde. “Ik heb spijt over mijn daden,” voegde hij eraan toe.

In een artikel dat gisteren gepubliceerd werd door de New York Times deden vijf vrouwen uit de doeken hoe ze geconfronteerd werden met het grensoverschrijdend gedrag van de Emmywinnaar. Drie van hen zeiden dat de komiek zichzelf in hun bijzijn had bevredigd.