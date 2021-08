Kokkin Annie, vaste waarde uit ‘Gert Late Night’, is overleden

“Deze ochtend kregen we het trieste nieuws dat ons Annietje is overleden… Lieve Annie, je hebt altijd zo goed voor ons gezorgd. Dat ze daarboven maar hetzelfde doen voor jou. Kus van je matrozen”, schrijft Gert bij een foto van Annie op de Evanna.

Mooie vriendschap

Annie en Gert hebben een lange geschiedenis samen. “Ik ken hem al van toen hij nog in Nieuwpoort woonde”, vertelde Annie destijds aan deze krant. “Elke keer als hij een zaalshow had in De Panne, passeerde hij langs m’n café, voor een koffietje. Zo is onze band ontstaan. En we zijn elkaar nooit uit het oog verloren, ook niet na m’n pensioen. En zo kwam hij op een dag met z’n voorstel: ‘Annietje, ik heb een job voor jou’, zei hij. ‘Wat zou ik nu nog een job willen op m’n zeventigste, na jarenlang zo hard te werken’, dacht ik. Maar kijk, hij wist me toch te overtuigen. Ach, Gert, ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld van hem hebben. Ik vind hem een heel toffe man. Heel gewoon ook, geen beetje arrogant. James zie ik ­intussen ook graag, hoor. Maar m’n band met Gert, da’s toch anders.”