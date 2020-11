Koken, planten en opruimen: BV’s delen hun lockdowntips

Royalty “Britse media proberen wig te drijven tussen Harry en William”

21 november Sommige Britse media proberen nog altijd een wig te drijven tussen de broers prins Harry (36) en prins William (38). Dat zegt een bron dicht bij Harry tegen Sky News . Aanleiding is het statement dat William eerder deze week gaf over het onderzoek naar het interview dat hun moeder prinses Diana in 1995 gaf aan het BBC-programma ‘Panorama’.