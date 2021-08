Koen Wauters trouwde ‘So You Think You Can Dance’-vrienden op Ibiza

ShowbizzEen vakbekwame presentator, een populaire zanger en een entertainer. Koen Wauters (53) is het allemaal. Maar hij heeft nog meer onvermoede talenten, zo blijkt. De Clouseau-zanger was ceremoniemeester tijdens het huwelijk van ‘So You Think You Can Dance’-choreograaf Roy Julen (44) en Davinia Janssens (26) op Ibiza.