Koen Wauters stelt zich open in ‘Over winnaars’ en op z’n nieuwe cd: “Ik durf nu wel emoties én tranen te tonen” Mark Coenegracht

05 september 2019

00u00 0 Showbizz Op de nieuwe cd van Clouseau en in het programma 'Over winnaars' krijgen we - naar eigen zeggen - 'de mens Koen Wauters' te horen en te zien. "Ik durf nu tranen te tonen", aldus het VTM-gezicht. "Dat zou tien jaar geleden nooit het geval geweest zijn."

In juli heeft hij samen met zijn kinderen Zita (14) en Nono (13) genoten van een uitstap naar Zuid-Frankrijk, maar nu moet presentator en zanger Koen Wauters (51) weer aan de bak. "Het wordt inderdaad lekker druk", lacht Koen. "Al is dat meer het geval voor de kijkers dan voor mij. Die zullen wellicht denken dat ik altijd en overal aanwezig ben. Niet dus. 'Over winnaars' is al volledig ingeblikt. Net zoals de audities van 'Belgium's Got Talent'. Terwijl jullie naar 'Over winnaars' kijken, neem ik dan weer samen met Jonas Van Geel en Nathalie Meskens de eerste afleveringen op van 'Wat een jaar' (dat vanaf zaterdag wordt uitgezonden, red.). Natuurlijk is er nog mijn mysterieuze uitdaging in 'Beat VTM' en we zetten ook de motor van Clouseau stilletjes weer aan. Mag ik ook al vermelden dat we voor Rode Neuzen Dag opnieuw het Sportpaleis onveilig gaan maken op de slotdag?"

In 'Over winnaars' maakt Koen vanavond kennis met politie-inspecteur Pieter uit Oudenaarde, die bij een ongeval tijdens een schietoefening een kogel in de rug kreeg. "Veel tv-programma's zijn vluchtig en plezant. 'Over winnaars' kruipt onder je vel. Ik vraag me altijd weer af hoe ik zou reageren mocht zo'n drama mij overkomen. Het kan, hé. Met een vingerknip kan je leven ondersteboven gegooid worden. Kijk naar Pieter. Zijn kind was tien maanden toen die kogel zijn leven veranderde. Dat kind heeft zijn papa nooit bewust zien rondlopen. Ik schrok toen ik hem zag oefenen in dat robotmechanisme bij Marc Herremans. Pieter traint daar in de hoop ooit toch nog te kunnen stappen als de techniek er eindelijk klaar voor is."

Luisterend oor

"Het zijn fantastische koppigaards, believers. Magnifiek, hé", vertelt Koen. "Als je zo'n man zijn ultieme droom mee kan waarmaken, geeft dat een boost. En ja, dat pakt. Het is een eer om dit programma te mogen maken. En een must. Het zijn eerlijke, schone portretten. Wat me minstens even fel pakte is dat die mensen niet meer op zoek zijn naar een schouderklopje. Al doet dat luisterend oor wel wat, heb ik ervaren. Van alle programma's die ik mag maken, werk ik met de grootste passie en veel plezier aan 'Over winnaars'. De appreciatie die ik voel bij die mensen is veel mooier dan welk kijkcijfer ook."

Gsm-discussie

"Ik ben er behoorlijk zeker van dat ik dit programma tien jaar geleden niet had kunnen maken. Je moet veel inlevingsvermogen hebben, en ook maturiteit. Ik durf nu in die mensen hun hoofd en hart te kruipen. Zij leren ook de andere Koen kennen. Ik heb leren te balanceren en soms over de lijn te gaan. Dat geeft de mens Koen Wauters, die jaren alleen maar langs de showbizztrap naar beneden moest komen, een goed gevoel. Het is het resultaat van een leerrijk proces. Ik denk dat ik inmiddels weet wat belangrijk is en wat niet. Als je dan thuiskomt en je belandt in een discussie over wie welke gsm-lader heeft gebruikt, dan past - met alle liefde voor mijn kinderen - enkel een diepe zucht."

Ook muzikaal krijgen we 'de mens Koen Wauters' meer te zien. "Met Clouseau maken we een heel emotionele plaat. Niet toevallig, denk ik. Kris en ik durven nu wél onze emoties en tranen te tonen. We stellen ons kwetsbaar op. De komst van Zita en Nono heeft daar ook mee te maken. Kinderen maken je nu eenmaal kwetsbaar. Ik ben op een punt gekomen dat ik als ancien goeie raad te koop heb. Raar, want ik heb zelf al die goeie raad als jonge gast weggelachen. Niks mis mee dat jongeren dat nu ook doen. Eigenlijk zelfs geestig. Ik ben vooral blij dat ik op dit punt in mijn leven ben beland, maar Vlaanderen is nog niet van mij af."

'Over winnaars': om 20.35 uur op VTM.