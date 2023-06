Koen Wauters reageert op exit ‘Special Forces’: “Het was gewoon op”

MUZIEK Kylie Minogue maakt comeback dankzij TikTok: nieuwe single ‘Padam padam’ prijkt in de hitlijsten

Kylie Minogue (55) maakt een comeback van jewelste. De Australische zangeres, die in 2001 wereldberoemd werd met ‘Can’t get you out of my head’, verovert met haar nieuwe single ‘Padam padam’ menig hart. Het populaire nummer gaat inmiddels al gretig rond op TikTok. En hoewel de single eerst niet werd gedraaid door traditionele radiostations, klimt de song intussen naar de top van de hitlijsten.